Шосткинец сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло поздно вечером на оживленном участке дороги, в полицию сообщили врачи экипажа «скорой помощи». На место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснили полицейские, на 38-летнего велосипедиста совершил наезд неизвестный автомобиль, водитель которого с места аварии скрылся. Самого потерпевшего забрала в больницу машина «скорой» с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и перелом ребер слева».
«В течение 30 минут наши сотрудники установили поврежденный автомобиль ВАЗ-21112 и водителя, который самовольно покинул место дорожной аварии, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 47 лет, он житель Шостки. По предварительным данным он был трезв».
В свое оправдание беглец говорит, что вовремя не заметил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Увидев, что натворил - испугался и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Сейчас автомобиль поставлен на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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