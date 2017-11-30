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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:33372

За выходные полиция раскрыла 4 наркопреступления

В течение выходных дней работники полиции Сумщины разоблачили четырех ценителей марихуаны.

Двух сумчан 29 и 30 лет раскрыли сотрудники патрульной полиции, которые, заметив мужчин, которые странно ведут себя, решили подойти и пообщаться. Оба заметно нервничали, а когда правоохранители попросили показать свои карманы, мужчины достали свертки с марихуаной.

Еще двух подозреваемых сотрудники криминальной полиции обнаружили в Роменском и Шосткинском районах. Оба мужчины 31 и 37 лет также разгуливали по улицам города с марихуаной. У роменчанина полицейские изъяли сверток с 10 граммами наркотика, а шосткинец имел с собой 30 граммов высушенной конопли. И хотя все они уверяют, что наркотики хранили для собственного употребления, полицейские не исключают, что последний мог сбывать наркотики, поэтому сейчас, в рамках открытого уголовного производства, проверяют эту версию.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование, а в отношении подозреваемых за хранение наркотиков без цели сбыта открыли уголовные производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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