Роменчанин украл на бывшей работе двигатель На сумму почти 3000 гривен нанес ущерб частному предпринимателю его бывший работник, стащивший с территории пилорамы электрический двигатель.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился частный предприниматель - владелец пилорамы. Мужчина сообщил, что его рабочие, которые утром пришли на работу, обнаружили пропажу из подсобного помещения электродвигателя стоимостью 2700 гривен.

Полицейские провели проверку и уже оперативным путем вышли на след злоумышленника. Им оказался 35-летний житель города, который когда-то тоже работал на пилораме заявителя.

В содеянном мужчина сознался и пояснил, что за время работы он хорошо запомнил, где что находится. Поэтому и решил разжиться чем-то ценным. На «дело» отправился ночью, прихватив с собой необходимые инструменты. С их помощью проник в подсобное помещение. Принеся домой украденный электродвигатель, он разобрал его, чтобы продать по частям. Однако довести задуманное до конца не успел - мужчине помешали полицейские, которые быстро его «вычислили».

Сейчас в отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь за содеянное жителю города может грозить до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.