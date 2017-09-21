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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:14442

Полиция Сумщины раскрыла два ограбления

С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 227 грабежей, 143 из которых раскрыто полицией.

В начале декабря в полицию Сум обратилась молодая сумчанка и сообщила, что поздно вечером на улице Ильинской ее ограбил неизвестный мужчина, забрав мобильный телефон, стоимостью около 4000 гривен.

В ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий, личность грабителя полиция установила и вскоре задержала его. Злоумышленником оказался 36-летний житель Сум, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления и за преступления, связанные с наркотиками.

А в Ромнах полиция задержала 26-летнего мужчину, который еще летом нынешнего года ограбил 47-летнюю женщину, открыто похитив у нее сумку, в которой находились мобильный телефон, деньги в сумме 100 гривен и банковская карточка.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление
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