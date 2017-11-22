Тростянчанку оштрафовали за срубленные елки Две молодые елки срубила в местном лесу 41-летняя жительница Тростянецкого района.

К участковому офицеру полиции обратился житель одного из сел района и сообщил, что вблизи его дома неизвестные граждане рубят елки. Милиционер немедленно отправился на место происшествия, и по дороге, возле леса, увидел 41-летнюю местную жительницу, которая несла две елки.

На вопрос полицейского женщина рассказала, что срубила деревья на праздники, так как хотела устроить приятный сюрприз свой семье.

Очевидно, желание женщины теперь не сбудется. Более того, ей придется заплатить штраф и ущерб государству, значительно превышающих цену елок на рынке. Елки работники полиции у женщины изъяли и передали представителю объединенной громады.

В установленные сроки нарушительница будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству. Штрафы за такие нарушения колеблются от 85 до 165 гривен, еще и отдельно начисляется сумма нанесенных государству, громаде или лесному хозяйству ущерба. Согласно действующим нормам, за одно дерево, в зависимости от диаметра его ствола, в среднем придется заплатить более 350 гривен.

Работники полиции вновь обращаются ко всем гражданам с предостережением не нарушать действующее законодательство и не наносить вред лесным насаждениям. В ближайшее время хвойные деревья, в законном порядке срезанные и оснащенные соответствующими чипами начнут реализовывать на рынках и в специально отведенных местах, поэтому все желающие смогут их приобрести и украсить свои дома к новогодним и рождественским праздникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.