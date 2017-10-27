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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:08607

На выходных на Сумщине пройдут выборы

Избирательный процесс состоится в Чупаховской ОТГ Ахтырского района.

2996 избирателей смогут отдать свой голос на выборах в Чупаховский ОТГ. Об этом сообщила главе облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании заместитель руководителя аппарата облгосадминистрации Светлана Чаусовская.

«24 декабря пройдут первые местные выборы в Чупаховской ОТГ. Уже 8 декабря начали свою работу пять участковых избирательных комиссий на постоянной основе, для которых выделены необходимые помещения», - рассказала Светлана Чаусовская.

По ее словам, в ноябре все члены территориальных комиссий прошли обучение на базе Ахтырской райгосадминистрации, сегодня обучение продолжатся среди участковых избирательных комиссий.

Политика Ахтырский район Выборы ОТГ Чупаховская ОТГ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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