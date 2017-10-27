На выходных на Сумщине пройдут выборы Избирательный процесс состоится в Чупаховской ОТГ Ахтырского района.

2996 избирателей смогут отдать свой голос на выборах в Чупаховский ОТГ. Об этом сообщила главе облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании заместитель руководителя аппарата облгосадминистрации Светлана Чаусовская.

«24 декабря пройдут первые местные выборы в Чупаховской ОТГ. Уже 8 декабря начали свою работу пять участковых избирательных комиссий на постоянной основе, для которых выделены необходимые помещения», - рассказала Светлана Чаусовская.

По ее словам, в ноябре все члены территориальных комиссий прошли обучение на базе Ахтырской райгосадминистрации, сегодня обучение продолжатся среди участковых избирательных комиссий.