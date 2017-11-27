Стартовало голосование за мэра-инноватора «Украинская правда» и Международный саммит мэров начинают третий этап специального проекта «Рейтинг украинских мэров-инноваторов», цель которого - продемонстрировать города с населением до 500 000 человек, где успешно внедряются инновации.

Голосование началось 18 декабря и закончится 11 января. Победитель будет объявлен 12 января. По правилам проекта, один человек может проголосовать только 1 раз. Среди претендентов мэр Тростянца Юрия Бова. Проголосовать можно здесь.