Стартовало голосование за мэра-инноватора

Голосование началось 18 декабря и закончится 11 января. Победитель будет объявлен 12 января. По правилам проекта, один человек может проголосовать только 1 раз.
Среди претендентов мэр Тростянца Юрия Бова. Проголосовать можно здесь.
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