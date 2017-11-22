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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:47406

За выходные полиция Сумщины раскрыла 10 краж

В половине уличенных имущественных преступлений, целью злоумышленников стали металлические изделия, в других случаях - товары из магазинов, продукты и разнообразное строительное принадлежности.

Так, за выходные, четыре имущественные преступления раскрыли полицейские Роменщины. Среди них: кража металлических изделий из частного домовладения в Ромнах двумя местными жителями 55 и 40 лет, похищение 18-летним юношей сварочного аппарата из чужого подвального помещения, кража из магазина мужской туалетной воды ценой в 799 гривен 24-летней посетительницей и кража компьютерного планшета 36-летним жителем Сум. В большинстве из этих случаев правоохранителям удалось вернуть похищенные вещи владельцам.

Двух «металлических воров» разоблачили полицейские Ахтырщини. В первом случае, на краже 10 подкладок и 10 костылей с железнодорожного пути «погорел» 29-летний житель райцентра, а другом его сверстник - на похищении алюминиевого бидона со двора местного пенсионера. И на этот раз полицейские нашли все похищенное.

На краже 42 метров медного кабеля со столбов электросети в одном из населенных пунктов Ямпольщины попался 36-летний житель соседнего района. А полицейские Сумского района установили личность злоумышленника, который вломился в дачный домик одного из земельных кооперативов и стянул оттуда угло-шлифовальную машину, изделия из металла и продукты питания. Ним оказался 20-летний сумчанин. Мужчина не успел распорядиться похищенным, когда к нему пришли участковые офицеры полиции.

Еще две кражи продуктов питания раскрыли полицейские в минувшие выходные на Сумщине. Так, в Конотопе 54-летний житель с соседней области пытался тайком вынести из местного магазина продуктовые товары на общую сумму 440 гривен, а в Белопольском районе 41-летний мужчина из подвала односельчанина украл 150 кг картофеля.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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