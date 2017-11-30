В Сумах планируют обустроить ступеньки напротив «Лавины» Получила ответ городских властей онлайн-петиция «По обустройству тротуара, лестниц и пандуса по проспекту Михаила Лушпы напротив ТРЦ "Лавина"».

«На участке проспекта Михаила Лушпы между ТРЦ «Лавина» (пр. М.Лушпы, 4) и новостройками, расположенными вблизи жилого дома (пр. М.Лушпы, 5), установлен пешеходный переход со светофором.

Со стороны ТРЦ «Лавина» от перехода оборудован удобный подъем к пешеходной зоне - лестница и пандус, а также тротуар, что позволяет удобно ждать необходимого сигнала светофора.

С противоположной стороны проезжей части нет даже минимального тротуара, не говоря уже о лестнице к пешеходной зоне и пандуса. Получается, что после пересечения проспекта по регулируемому пешеходному переходу люди попадают на полностью разбитый узкий тротуар и вынуждены подниматься вверх по газону, чтобы продолжить свой путь. Больше всего неудобств эта ситуация доставляет мамам с детскими колясками и лицам с ограниченными физическими возможностями, тем более в дождливую погоду и снегопад, которые вынуждены прокладывать часть своего пути по проезжей части.

Описанная выше ситуация приводит не только к неудобствам, но и к повышенной опасности, тем более вспоминая трагедию, которая произошла на этом месте в феврале 2016 года.

Учитывая вышеизложенное, просим в кратчайшие сроки:

- обустроить тротуар возле пешеходного перехода по проспекту Михаила Лушпы со стороны новостроек вблизи жилого дома № 5;

- обустроить в этом месте удобную площадку, что позволит ожидать необходимый сигнал светофора;

- обустроить лестницу и пандус, которые позволят удобно подниматься от проезжей части улицы к пешеходной зоне», - писал автор петиции Беспалый Андрей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в текущем году расходы на указанные в Вашем письме меры городским бюджетом г. Сумы не предусмотрены.

Учитывая важность вопроса, поднятого в петиции, с целью снижения уровня аварийности на указанном участке, департаментом инфраструктуры города направлено в департамент финансов, экономики и инвестиций предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования указанных мероприятий в 2018 году.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по обустройству тротуара возле пешеходного перехода по пр. М. Лушпы со стороны новостройки вблизи жилого дома № 5, лестницы и пандуса будет включен в проект титульного списка на 2018 год».

Напомним, об этой лестнице говорят уже не первый год, с начала работы ТРЦ «Лавина», но ни сама «Лавина», ни компания «Сумбуд», строящая дома на другой стороне, не стали делать ступеньки и пандус.