Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18400

В Сумах планируют обустроить ступеньки напротив «Лавины»

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «По обустройству тротуара, лестниц и пандуса по проспекту Михаила Лушпы напротив ТРЦ "Лавина"».

«На участке проспекта Михаила Лушпы между ТРЦ «Лавина» (пр. М.Лушпы, 4) и новостройками, расположенными вблизи жилого дома (пр. М.Лушпы, 5), установлен пешеходный переход со светофором.

Со стороны ТРЦ «Лавина» от перехода оборудован удобный подъем к пешеходной зоне - лестница и пандус, а также тротуар, что позволяет удобно ждать необходимого сигнала светофора.

С противоположной стороны проезжей части нет даже минимального тротуара, не говоря уже о лестнице к пешеходной зоне и пандуса. Получается, что после пересечения проспекта по регулируемому пешеходному переходу люди попадают на полностью разбитый узкий тротуар и вынуждены подниматься вверх по газону, чтобы продолжить свой путь. Больше всего неудобств эта ситуация доставляет мамам с детскими колясками и лицам с ограниченными физическими возможностями, тем более в дождливую погоду и снегопад, которые вынуждены прокладывать часть своего пути по проезжей части.

Описанная выше ситуация приводит не только к неудобствам, но и к повышенной опасности, тем более вспоминая трагедию, которая произошла на этом месте в феврале 2016 года.

Учитывая вышеизложенное, просим в кратчайшие сроки:

- обустроить тротуар возле пешеходного перехода по проспекту Михаила Лушпы со стороны новостроек вблизи жилого дома № 5;

- обустроить в этом месте удобную площадку, что позволит ожидать необходимый сигнал светофора;

- обустроить лестницу и пандус, которые позволят удобно подниматься от проезжей части улицы к пешеходной зоне», - писал автор петиции Беспалый Андрей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в текущем году расходы на указанные в Вашем письме меры городским бюджетом г. Сумы не предусмотрены.

Учитывая важность вопроса, поднятого в петиции, с целью снижения уровня аварийности на указанном участке, департаментом инфраструктуры города направлено в департамент финансов, экономики и инвестиций предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования указанных мероприятий в 2018 году.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по обустройству тротуара возле пешеходного перехода по пр. М. Лушпы со стороны новостройки вблизи жилого дома № 5, лестницы и пандуса будет включен в проект титульного списка на 2018 год».

Напомним, об этой лестнице говорят уже не первый год, с начала работы ТРЦ «Лавина», но ни сама «Лавина», ни компания «Сумбуд», строящая дома на другой стороне, не стали делать ступеньки и пандус.

Общество Лавина Петиция Ступеньки
view counter

По тематике

Вчера 18:40

Городские власти дали отписку по поводу фасадов на Соборной

Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города»....

14.12.2017 14:20

В Сумах будут искать средства на ремонт дорог на Луке и Химгородке

Получили ответы городских властей онлайн-петиции «Жители района Лука просят отремонтировать дорогу на улице Партизанская» и «Дорога на ул. Нижнесыроватская ооочень...

14.12.2017 12:41

В Сумах планируют чистить Псел

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Почистить реку Псел в городе Сумы»....

13.12.2017 13:21

Сумчанам обещают обустроить места для выгула собак

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать площадку для собак в г.Сумы»....

13.12.2017 12:38

Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской могут завершить в следующем году

Получила ответ городских властей онлацн-петиция «Сквер на перекрестке Лушпы – Харьковской»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.