Городские власти дали отписку по поводу фасадов на Соборной Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города».

«Каждый год на ремонт жилого фонда города выделяются средства. Но этих средств недостаточно и ремонт оказывается косметическим. На центральных улицах города разрушаются дома, балконы в аварийном состоянии из-за сгнившей арматуры, кирпич разрушается из-за некачественного ремонта крыш. Кто контролирует этот ремонт, и когда мы перестанем стыдиться, что живём в таком городе и в этом государстве? Предлагаю отчёты о капитальном ремонте центра города сделать общедоступными. Чтобы общественность могла контролировать расход денежных средств и видеть конечный результат. Интересуют так называемые «памятники архитектуры» - дома двухэтажной постройки Соборной, Горького и остальные. Или сносите или ремонтируйте», - писала автор петиции Доценко Светлана Аркадьевна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в случае финансирования жилищного фонда на 2018 год при проведении капитального ремонта жилых домов - памятников архитектуры, в соответствии с требованиями действующего законодательства, общедоступная информация будет обнародована на сайте департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, с которой в дальнейшем Вы можете ознакомиться».