На конкурс по созданию арт-объекта в сквер «Счастья» поступило 7 работ На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс по определению лучшего эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной и площади Покровской.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, на конкурс поступило семь проектов.

До 27 декабря жюри должно назвать победителя. Он получит преимущественное право на дальнейшую разработку (или участие в разработке) проектно-сметной документации. Также информацию о нем укажут на самом арт-объекте.

С конкурсными проектами можно ознакомиться по этой ссылке.