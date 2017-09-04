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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47265

На конкурс по созданию арт-объекта в сквер «Счастья» поступило 7 работ

На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс по определению лучшего эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной и площади Покровской.

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, на конкурс поступило семь проектов.

До 27 декабря жюри должно назвать победителя. Он получит преимущественное право на дальнейшую разработку (или участие в разработке) проектно-сметной документации. Также информацию о нем укажут на самом арт-объекте.

С конкурсными проектами можно ознакомиться по этой ссылке.

Общество Сквер Счастья
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