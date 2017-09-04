На конкурс по созданию арт-объекта в сквер «Счастья» поступило 7 работ

Как сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, на конкурс поступило семь проектов.
До 27 декабря жюри должно назвать победителя. Он получит преимущественное право на дальнейшую разработку (или участие в разработке) проектно-сметной документации. Также информацию о нем укажут на самом арт-объекте.
С конкурсными проектами можно ознакомиться по этой ссылке.
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