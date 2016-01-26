Сумские лыжники побеждают на кубке Словакии В Strbske Pleso завершился континентальный кубок Словакии по лыжным гонкам.

В первый соревновательный день лыжники боролись за победу в спринте. Сумчанки Татьяна Антипенко и Марина Анцыбор завоевали серебро и бронзу соответственно. А в гонке коньковым ходом Татьяна и Марина завоевали высшие ступеньки пьедестала. А среди мужчин шосткинцы Андрей Орлик и Алексей Красовский стали вторым и третьим соответственно.