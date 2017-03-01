Сумские фигуристы отличились в Харькове

2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали – так закончились соревнования KHARKIV Open Cup для сумських фигуристов.
1 место принесли: Косенко София, Билоконь Анна.
2 место – у Ярошенко Алисы, Макаренко Кирилла, Чхайло Богдана, Оласюк Анны.
3 место – за Коломиец Екатериной, Каравай Эмилией и Иземенко Захаром.
Очень близки были к пьедесталу по количеству набранных баллов Чукина Александра, Мельник София, Симаченко София, Салиенко Евгения и Буланова Евгения.
Из 30 участников призовые места взяли 9 человек. Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко.
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