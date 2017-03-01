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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристы отличились в Харькове

15-16 декабря в Харькове проходил турнир по фигурному катанию.

2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали – так закончились соревнования KHARKIV Open Cup для сумських фигуристов.

1 место принесли: Косенко София, Билоконь Анна.

2 место – у Ярошенко Алисы, Макаренко Кирилла, Чхайло Богдана, Оласюк Анны.

3 место – за Коломиец Екатериной, Каравай Эмилией и Иземенко Захаром.

Очень близки были к пьедесталу по количеству набранных баллов Чукина Александра, Мельник София, Симаченко София, Салиенко Евгения и Буланова Евгения.

Из 30 участников призовые места взяли 9 человек. Подготовили спортсменов тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко.

Спорт Фигурное катание
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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