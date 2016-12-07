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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38170

Сумские студенты отличились на чемпионате Украины по армрестлингу

16 декабря в Полтаве прошел чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов.

На соревнованиях сумские рукоборцы завоевали 6 медалей. Двукратной чемпионкой стала Анна Рыкун (СумГПУ), которая выиграла соревнования и на правую и на левую руку в весовой категории до 55 кг. Дважды бронзовой призеркой в весе 60 + кг стала Ирина Лифарь (СНАУ). Бронзовыми призерами стали также Богдан Клименко (70 кг, правая, СумГУ) и Григорий Безлюдный (90+, правая, СНАУ). Подготовили спортсменов Иван Пивоваров и Евгений Литовцев.

Спорт Армрестлинг
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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