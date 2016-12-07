Сумские студенты отличились на чемпионате Украины по армрестлингу 16 декабря в Полтаве прошел чемпионат Украины по армрестлингу среди студентов.

На соревнованиях сумские рукоборцы завоевали 6 медалей. Двукратной чемпионкой стала Анна Рыкун (СумГПУ), которая выиграла соревнования и на правую и на левую руку в весовой категории до 55 кг. Дважды бронзовой призеркой в весе 60 + кг стала Ирина Лифарь (СНАУ). Бронзовыми призерами стали также Богдан Клименко (70 кг, правая, СумГУ) и Григорий Безлюдный (90+, правая, СНАУ). Подготовили спортсменов Иван Пивоваров и Евгений Литовцев.