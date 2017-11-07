В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больницы № 1 ремонтировали лестницы и холл в корпусе стационара.

В городской клинической больницы № 4 продолжали ремонтировать пищеблок.

В городской клинической больнице № 5 выполняли текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделения микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения № 1, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, отделения экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды продолжали капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3. Заканчивали капитальный ремонт хозяйственной части городской детской клинической больницы Святой Зинаиды по ул. Троицкая, 57. Запланировано проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом помещений пищеблока. Проводились ремонтные работы электрощитовой акушерского корпуса, проведен текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт кабинетов.