Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16231

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больницы № 1 ремонтировали лестницы и холл в корпусе стационара.

В городской клинической больницы № 4 продолжали ремонтировать пищеблок.

В городской клинической больнице № 5 выполняли текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделения микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения № 1, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, отделения экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды продолжали капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3. Заканчивали капитальный ремонт хозяйственной части городской детской клинической больницы Святой Зинаиды по ул. Троицкая, 57. Запланировано проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом помещений пищеблока. Проводились ремонтные работы электрощитовой акушерского корпуса, проведен текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт кабинетов.

Общество Ремонт больниц
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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