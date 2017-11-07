В сумских больницах продолжаются ремонты

В городской клинической больницы № 1 ремонтировали лестницы и холл в корпусе стационара.
В городской клинической больницы № 4 продолжали ремонтировать пищеблок.
В городской клинической больнице № 5 выполняли текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделения микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения № 1, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, отоларингологического отделения, отделения экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.
В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды продолжали капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3. Заканчивали капитальный ремонт хозяйственной части городской детской клинической больницы Святой Зинаиды по ул. Троицкая, 57. Запланировано проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28.
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом помещений пищеблока. Проводились ремонтные работы электрощитовой акушерского корпуса, проведен текущий ремонт в клинико-диагностической лаборатории.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт кабинетов.
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения горсовета....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в отделе здравоохранения Сумского горсовета....
Информацию по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....