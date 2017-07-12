Жена зампрокурора Сумщины Маслюка попала в ДТП на незадекларированном «Infiniti QX 70» (видео) Жена зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка 20 сентября попала в ДТП на «Infiniti QX 70».

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на постановление Апелляционного суда Сумской области от 6 декабря 2017 года. О деталях ДТП рассказала программа «Під прицілом» телеканала «UA:СУМИ».

По данным «Наших грошей», «Infiniti QX 70» 2014 года выпуска купила сестра прокурорской жены Альбина Пляхтур в 2015 году. Женщина бизнеса не имеет, как ФЛП не регистрирована. Жена прокурора Анжела Маслюк имеет право управления этим «Infiniti».

В декларации прокурора Маслюка за 2016 год из транспортных средств только УАЗ 1988 и ГАЗ 1959 года. «Infiniti QX 70» - отсутствует.

Никто из родственников прокурора официально не имеет бизнеса, мать Татьяна Маслюк работала на Глуховской таможне, брат Евгений Маслюк - тоже таможенник.

По линии жены прокурора ФЛП с 1997 по 2017 годы регистрировался только тесть Анатолий Пляхтур, там речь шла о торговле верхней одеждой на Центральном рынке Сум.

Также тесть значится соучредителем объединения граждан «Правич». При Януковиче члены объединения выступали на митингах против действий тогдашней власти совместно с братом генпрокурора Сергеем Луценко. В то время Юрий Луценко был в тюрьме, и Сумская область собрала 50 тыс. подписей за его освобождение. На митингах с участием объединения граждан «Правич» зачитывались письма от Юрия Луценко, где он говорил, что поддерживает сумчан в борьбе с властью, поскольку его многое связывает с этой областью: мать Луценко - из-под Глухова.

Напомним: 18 октября 2017 года Генпрокуратура сообщила Сергею Маслюку о подозрении по ч. 1 ст. 190, ч. 1,4. в 358 («Завладение чужим имуществом», «Подделка документов» и «Использование подложного документа»). Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, прокурор незаконно завладел бюджетными деньгами - 21 тыс. грн. В конце августа Сергей Маслюк попросил у руководства 12 дополнительных дней отдыха, поскольку в основной отпуск будто бы пролежал в больнице. К заявлению прокурор добавил справку от врача. Досудебное расследование установило, что Сергей Маслюк не лежал в больнице, а отдыхал в с. Поляница Яремчанского района Ивано-Франковской области. Врач, которая подписала Маслюку справку, уже подписала соглашение о признании виновности и приговорена к штрафу в 850 грн.

Зарплата Сергея Масленка за 2016 год, согласно декларации, - 272,9 тыс. грн, жена прокурора получила только соцпомощь 12,15 тыс. грн. В 2015 году зарплата прокурора составляла 270 тыс. грн, его жена так же получила только соцпомощь.

Также «Данкору» стало известно, что на Сергея Маслюка составили очередной админпротокол о коррупции за невнесение в декларацию продажи женой прокурора автомобиля «Тойота Камри» в 2015 году.