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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30228

В Сумах демонтировали еще четыре незаконно установленных МАФа

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 15 декабря, демонтировали четыре таких объекта.

Соответствующие работы проведены по ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета), ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета «Ксерокс»), ул. Героев Крут, возле дома 82 (ВС белого цвета) и ул. Гамалия, у д. 21 (ВС сине-белого цвета).

Общество Демонтаж МАФов
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В Сумах демонтировали еще три незаконно установленные киоска
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В Сумах демонтировали еще три незаконно установленные киоска

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В Сумах два незаконных МАФа подверглись демонтажу

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19.12.2016 14:17

В Сумах снова сносят незаконные МАФы

16 декабря городские власти взялись за незаконные киоски, стоявшие по ул. СКД....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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