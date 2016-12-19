В Сумах демонтировали еще четыре незаконно установленных МАФа

Соответствующие работы проведены по ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета), ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета «Ксерокс»), ул. Героев Крут, возле дома 82 (ВС белого цвета) и ул. Гамалия, у д. 21 (ВС сине-белого цвета).
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировали три таких объекта....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 13 октября, демонтировали...
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала два временных сооружения....
10 и 24 марта в Сумах освободили шесть земельных участков от незаконно установленных временных сооружений....
16 декабря городские власти взялись за незаконные киоски, стоявшие по ул. СКД....