В Сумах демонтировали еще четыре незаконно установленных МАФа Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 15 декабря, демонтировали четыре таких объекта.

Соответствующие работы проведены по ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета), ул. Парковая, 2/2, остановка общественного транспорта (ВС синего цвета «Ксерокс»), ул. Героев Крут, возле дома 82 (ВС белого цвета) и ул. Гамалия, у д. 21 (ВС сине-белого цвета).