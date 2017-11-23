В Сумах захоронение мусора может подорожать на 57% КП «Сумыжилкомсервис» намерено изменить тариф на захоронение твердых бытовых и негабаритных отходов.

Коммунальное предприятие «Сумыжилкомсервис» пока является единственным в городе поставщиком услуг по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов и осуществляет эту деятельность с 2008 года в соответствии с решением исполнительного комитета от 1 октября 2008 года № 479 «Об определении предприятия по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов на полигоне для складирования твердых бытовых и негабаритных отходов на территории Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района (I пусковой комплекс I очередь)».

Действующий тариф на услуги по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов установлен на предприятии решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 20 мая 2015 № 242 «Об установлении временного тарифа на услугу по захоронению твердых бытовых и негабаритных отходов коммунальному предприятию «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета», себестоимость 1 м. куб. которого составляла 10,32 гривен.

Основанием для пересмотра тарифа на услугу по захоронению ТБО, которые были введены в действие с 20 мая 2015 года, стало повышение цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, комплектующие и увеличение заработной платы и арендной платы за землю. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, цены на горюче-смазочные материалы, с момента утверждения исполнительным комитетом действующего тарифа по октябрь 2017 года выросли на 24,4%. Увеличение законодательно установленного размера минимальной заработной платы с 1214 грн в 2015 году (заложенного в действующий тариф) до 3723 гривен с 1 января 2018 года, - рост в 3,1 раза. С 20 октября 2017 года месячный размер арендной платы за землю составляет 161 842,16 грн, что более чем в 3,5 раза превышает размер месячной арендной платы, который уплачивался предприятием. Уровень возмещения в настоящее время составляет - 63,71%.

КП «Сумыжилкомсервис» осуществило расчеты экономически обоснованного тарифа на услугу по захоронению ТБО, с учетом вышеупомянутых изменений.

В плановом тарифе себестоимость предоставления услуги составляет 16,20 грн/м3 (рост на 5,88 грн. или 56,98%).

В соответствии с п. 2.12. указанных правил замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в течение 14 календарных дней со дня уведомления потребителей о намерении осуществить смену тарифа на услугу по захоронению ТБО. Замечания и предложения присылать на почтовый адрес: КП «Сумыжилкомсервис», 40031, г. Сумы, ул. Романа Атаманюка, 49А, или по электронному адресу: zhilkomservis@ukr.net.