«Сумыхимпром» могут продать уже в феврале 2018-го Фонд госимущества запланировал конкурс по продаже ПАО «Сумыхимпром» на февраль.

Соответствующий план-график ФГИ утвердил приказом от 13 декабря и опубликовал в газете «Ведомости приватизации» в понедельник, 18 декабря, отметив, что проведению этих конкурсов должно предшествовать решение Кабинета Министров об их условиях. Согласно плану-графику, на февраль запланирован конкурс по продаже национализированного пакета акций 99,995% ПАО «Сумыхимпром».