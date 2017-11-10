«Сумыхимпром» могут продать уже в феврале 2018-го

Соответствующий план-график ФГИ утвердил приказом от 13 декабря и опубликовал в газете «Ведомости приватизации» в понедельник, 18 декабря, отметив, что проведению этих конкурсов должно предшествовать решение Кабинета Министров об их условиях.
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