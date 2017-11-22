Сумские лесхозы приглашают на «Елочную ярмарку» Предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предлагают главные атрибуты новогоднего праздника - елки и сосны.

В среду, 20 декабря, новогодние деревца прибудут на «Елочную ярмарку», где их можно будет приобрести по цене производителя.

Выращенный на специальных плантациях хвойный товар на ярмарке представят Краснопольский, Лебединский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Тростянецкий лесхозы и Кролевецкое лесоохотничье хозяйство.

Стартует ярмарка в 8.00 по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 29.