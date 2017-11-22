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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37242

Сумские лесхозы приглашают на «Елочную ярмарку»

Предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предлагают главные атрибуты новогоднего праздника - елки и сосны.

В среду, 20 декабря, новогодние деревца прибудут на «Елочную ярмарку», где их можно будет приобрести по цене производителя.

Выращенный на специальных плантациях хвойный товар на ярмарке представят Краснопольский, Лебединский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Тростянецкий лесхозы и Кролевецкое лесоохотничье хозяйство.

Стартует ярмарка в 8.00 по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 29.

Общество Елки Ярмарка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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