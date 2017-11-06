Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13205

Сумчане получили 167 миллионов пенсии за декабрь

Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь.

Общая потребность в средствах на текущий месяц составляет 247,3 млн гривен. По состоянию на 18 декабря на обеспечение пенсионных выплат направлены средства в объеме 167,9 млн грн, что соответствует 17-му числу графика ежедневного финансирования.

Общество Пенсии
view counter

По тематике

04.12.2017 14:20

В Сумах начали выплачивать пенсии за декабрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....

27.11.2017 17:50

Сумчанам выплатили пенсии за ноябрь

В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....

15.11.2017 14:28

На Сумщине стало на 221 заслуженного пенсионера больше

В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....

14.11.2017 15:26

Сумским пенсионерам заплатили 96 миллионов за ноябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....

06.11.2017 17:13

Сумчанам выплатили 7 миллионов пенсии за ноябрь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.