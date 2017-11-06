Сумчане получили 167 миллионов пенсии за декабрь

Общая потребность в средствах на текущий месяц составляет 247,3 млн гривен. По состоянию на 18 декабря на обеспечение пенсионных выплат направлены средства в объеме 167,9 млн грн, что соответствует 17-му числу графика ежедневного финансирования.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....
В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....