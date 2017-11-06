Сумчане получили 167 миллионов пенсии за декабрь Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь.

Общая потребность в средствах на текущий месяц составляет 247,3 млн гривен. По состоянию на 18 декабря на обеспечение пенсионных выплат направлены средства в объеме 167,9 млн грн, что соответствует 17-му числу графика ежедневного финансирования.