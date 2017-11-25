ПФК «Сумы» стартовал с победы на николаевском турнире 18 декабря прошли первые матчи предновогоднего турнира по футболу в Николаеве.

В турнире принимают участие восемь команд, разбитых на две группы. В том числе ПФК «Сумы».

Наша команда выступает в группе Б. В первом туре «сумчане» минимально победили одесскую команду «Реал Фарма» (единственный мяч на счету Николая вечурко). В другом матче группы МФК «Николаев-2» разгромил «Металлург» (Запорожье) 4:0.

Сегодня ПФК «Сумы» сыграет как раз с МФК «Николаев-2».