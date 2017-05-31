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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37195

«Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу

16-17 декабря в Киеве прошел первый тур чемпионата Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола.

В отличии от турнира от Федерации флорбола Украины, где «Вороны» играют в первой лиге, здесь наша команда выступает в высшей лиге.

В первой игре наши флорболисты обыграли команду «Sky Knights» из Днепра 4:0, во втором – «Тернополь» 7:3, а в третьем проиграли «Запорожью» 1:2.

После первого тура на счету «Воронов»6очков и третье место в турнирной таблице. Выше только многократный чемпион мелитопольская «Скала» и «Надежда» из Коломыи. Также по 6 очков у столичных «Хаски» и «Запорожья»…

 
Спорт Вороны Флорбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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