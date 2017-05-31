«Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу 16-17 декабря в Киеве прошел первый тур чемпионата Украины по флорболу под эгидой Всеукраинской федерации флорбола.

В отличии от турнира от Федерации флорбола Украины, где «Вороны» играют в первой лиге, здесь наша команда выступает в высшей лиге.

В первой игре наши флорболисты обыграли команду «Sky Knights» из Днепра 4:0, во втором – «Тернополь» 7:3, а в третьем проиграли «Запорожью» 1:2.

После первого тура на счету «Воронов»6очков и третье место в турнирной таблице. Выше только многократный чемпион мелитопольская «Скала» и «Надежда» из Коломыи. Также по 6 очков у столичных «Хаски» и «Запорожья»…