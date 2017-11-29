Спасатели помогли транспортировать больного мужчину

По предварительным данным, у пострадавшего случился инсульт. На вызов прибыл дежурный караул профессионального пожарного поста №29. Как было установлено, из-за сложных дорожных и погодных условиях карета «скорой» не смогла попасть непосредственно в дом больного. С другой стороны пути преграду составило железнодорожное полотно. Поэтому спасателям пришлось под проливным дождем на носилках транспортировать больного около 1 км. Во время движения врачи наблюдали за состоянием больного и оказывали ему необходимую помощь. В конце концов мужчину удалось донести до медицинского транспорта, который доставил больного человека в лечебное учреждение областного центра.
Всего к операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехинки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На Сумщине в текущем году зарегистрировано 1824 пожара (за аналогичный период 2016 года - 1356), на которых погибли 32 и...
11 декабря в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников полиции о необходимости оказания помощи....
9 декабря в 8:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи от дежурного диспетчера Сумского областного центра...
1 декабря в г. Сумы на базе Сумской дирекции ГППС «Укрпочта» состоялись совместные учения спасателей и работников предприятия почтовой связи...
28 ноября в 12:50 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры...