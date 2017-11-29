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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели помогли транспортировать больного мужчину

18 декабря в 13:53 в Службу спасения «101» поступила информация от работников экстренной медицинской службы о необходимости оказания помощи в транспортировке больного человека из пгт Степановка Сумского района.

По предварительным данным, у пострадавшего случился инсульт. На вызов прибыл дежурный караул профессионального пожарного поста №29. Как было установлено, из-за сложных дорожных и погодных условиях карета «скорой» не смогла попасть непосредственно в дом больного. С другой стороны пути преграду составило железнодорожное полотно. Поэтому спасателям пришлось под проливным дождем на носилках транспортировать больного около 1 км. Во время движения врачи наблюдали за состоянием больного и оказывали ему необходимую помощь. В конце концов мужчину удалось донести до медицинского транспорта, который доставил больного человека в лечебное учреждение областного центра.

Всего к операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехинки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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