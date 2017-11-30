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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине один устаревший боеприпас уничтожили, а еще один нашли

В течение 18 декабря на Сумщине пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожили минометную мину. Кроме того, граждане нашли один артснаряд.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва 82-мм. минометную мину. Ее накануне обнаружил случайный прохожий на окраине Лебедина, на лугу, на расстоянии 200 м от жилых домов.

В этот же день в 12:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на территории частного домовладения в с. Камень Кролевецкого района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это 76-мм. артиллерийский снаряд времен войны. Его выкопала хозяйка на собственном приусадебном участке в 20 м от жилого дома.

На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Общество Устаревшие боеприпасы
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