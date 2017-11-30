В Шостке соседские «посиделки» закончились кражей

В полицию с заявлением о краже обратился 28-летний житель Шостки. Заявитель рассказал, что неизвестный похитил из его незапертой комнаты в общежитии мобильный телефон и гарнитуру к нему. Свое средство связи он случайно нашел в ломбарде, куда ходил, чтобы купить новый вместо похищенного.
Правоохранители провели проверку и установили подозреваемого. Им оказался 29-летний сосед потерпевшего, с которым тот провел вечер с бутылкой алкоголя. Когда же хозяин отвлекся, гость воспользовался для кражи благоприятным моментом.
Сейчас телефон и гарнитура изъяты и возвращены владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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