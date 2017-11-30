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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09207

В Шостке соседские «посиделки» закончились кражей

В Шостке 29-летний мужчина воспользовался доверием соседа и похитил из его комнаты мобильный телефон вместе с гарнитурой.

В полицию с заявлением о краже обратился 28-летний житель Шостки. Заявитель рассказал, что неизвестный похитил из его незапертой комнаты в общежитии мобильный телефон и гарнитуру к нему. Свое средство связи он случайно нашел в ломбарде, куда ходил, чтобы купить новый вместо похищенного.

Правоохранители провели проверку и установили подозреваемого. Им оказался 29-летний сосед потерпевшего, с которым тот провел вечер с бутылкой алкоголя. Когда же хозяин отвлекся, гость воспользовался для кражи благоприятным моментом.

Сейчас телефон и гарнитура изъяты и возвращены владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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