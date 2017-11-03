Украинца с поддельными документами обнаружили на границе Сотрудники Госпогранслужбы на российско-украинской границе обнаружили нашего соотечественника с частично поддельным паспортным документом.

Случай зафиксирован в пункте пропуска «Екатериновка». Пограничники Сумского отряда при осуществлении мер контроля у гражданина Украины обнаружили в паспорте исправленную дату рождения и поддельную конгревную печать.

Лицо и сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) направлено в Нацполицию.