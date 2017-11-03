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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13246

Украинца с поддельными документами обнаружили на границе

Сотрудники Госпогранслужбы на российско-украинской границе обнаружили нашего соотечественника с частично поддельным паспортным документом.

Случай зафиксирован в пункте пропуска «Екатериновка». Пограничники Сумского отряда при осуществлении мер контроля у гражданина Украины обнаружили в паспорте исправленную дату рождения и поддельную конгревную печать.

Лицо и сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) направлено в Нацполицию.

Право Граница Подделка документов
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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