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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские ветераны взяли «серебро» Кубка Украины

Кубок Украины по футзалу среди ветеранов (55+) проходил 14-16 декабря на Черкасщине.

В турнире участвовала и сумская команда «Николь-Технология». В группе сумчане расписали "сухую" мировую с одесским «Черным морем», победили «Восток» из Запорожья 5:2 и с первого места вышли в четвертьфинал.

В ¼ матч «Николь-Технология» - «Виктория» (Черкассы) завершился ничьей 1:1, а по пенальти победу 4:3 праздновали сумские ветераны.

На стороне сумчан была футбольная Фортуна и в полуфинальном матче турнира - основное время игры против каменец-подольской «Фортеці» завершился ничьей 2:2, а в футбольный лотерее «Фортеця» «пала» - 3:2 в пользу «Николь-Технологии».

Дважды ведя в счете по ходу финального поединка с командой «Киев», сумчане вновь завершили игру в ничью 2:2. Но на этот раз «счастливый билет» в серии пенальти выпал сопернику 2:3.

Лучшим игроком турнира признан игрок сумской команды Анатолий Ермак.

Спорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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