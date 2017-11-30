Сумские ветераны взяли «серебро» Кубка Украины Кубок Украины по футзалу среди ветеранов (55+) проходил 14-16 декабря на Черкасщине.

В турнире участвовала и сумская команда «Николь-Технология». В группе сумчане расписали "сухую" мировую с одесским «Черным морем», победили «Восток» из Запорожья 5:2 и с первого места вышли в четвертьфинал.

В ¼ матч «Николь-Технология» - «Виктория» (Черкассы) завершился ничьей 1:1, а по пенальти победу 4:3 праздновали сумские ветераны.

На стороне сумчан была футбольная Фортуна и в полуфинальном матче турнира - основное время игры против каменец-подольской «Фортеці» завершился ничьей 2:2, а в футбольный лотерее «Фортеця» «пала» - 3:2 в пользу «Николь-Технологии».

Дважды ведя в счете по ходу финального поединка с командой «Киев», сумчане вновь завершили игру в ничью 2:2. Но на этот раз «счастливый билет» в серии пенальти выпал сопернику 2:3.

Лучшим игроком турнира признан игрок сумской команды Анатолий Ермак.