Сумские ветераны взяли «серебро» Кубка Украины

В турнире участвовала и сумская команда «Николь-Технология». В группе сумчане расписали "сухую" мировую с одесским «Черным морем», победили «Восток» из Запорожья 5:2 и с первого места вышли в четвертьфинал.
В ¼ матч «Николь-Технология» - «Виктория» (Черкассы) завершился ничьей 1:1, а по пенальти победу 4:3 праздновали сумские ветераны.
На стороне сумчан была футбольная Фортуна и в полуфинальном матче турнира - основное время игры против каменец-подольской «Фортеці» завершился ничьей 2:2, а в футбольный лотерее «Фортеця» «пала» - 3:2 в пользу «Николь-Технологии».
Дважды ведя в счете по ходу финального поединка с командой «Киев», сумчане вновь завершили игру в ничью 2:2. Но на этот раз «счастливый билет» в серии пенальти выпал сопернику 2:3.
Лучшим игроком турнира признан игрок сумской команды Анатолий Ермак.
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