В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам

В чемпионате приняли участие 55 шахматистов - 14 взрослых и 41 школьник.
Среди взрослых мужчин 1 место завоевал Вячеслав Рогоз, 2-е - Николай Семенов, 3-е - Антуан Шевцов.
Среди ветеранов: 1 - Николай Рыбалка, 2 - Владимир Рыбалко, 3 - Александр Игитов.
Среди юношей: 1 - Иван Самойленко, 2 - Егор Бондаренко, 3 - Игорь Коваль.
Среди девушек: 1 - Мария Заморуева, 2 - Елизавета Наумова, 3 - София Смирнова.
Победители получили грамоты, медали, а дети еще и сладкие призы.
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