В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам С 8 по 16 декабря проходил Открытый чемпионат города по шахматам, организованный отделом по делам молодежи и спорта Сумського горсовета и городской федерацией шахмат.

В чемпионате приняли участие 55 шахматистов - 14 взрослых и 41 школьник. Среди взрослых мужчин 1 место завоевал Вячеслав Рогоз, 2-е - Николай Семенов, 3-е - Антуан Шевцов. Среди ветеранов: 1 - Николай Рыбалка, 2 - Владимир Рыбалко, 3 - Александр Игитов. Среди юношей: 1 - Иван Самойленко, 2 - Егор Бондаренко, 3 - Игорь Коваль. Среди девушек: 1 - Мария Заморуева, 2 - Елизавета Наумова, 3 - София Смирнова. Победители получили грамоты, медали, а дети еще и сладкие призы.