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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам

С 8 по 16 декабря проходил Открытый чемпионат города по шахматам, организованный отделом по делам молодежи и спорта Сумського горсовета и городской федерацией шахмат.

В чемпионате приняли участие 55 шахматистов - 14 взрослых и 41 школьник.

Среди взрослых мужчин 1 место завоевал Вячеслав Рогоз, 2-е - Николай Семенов, 3-е - Антуан Шевцов.

Среди ветеранов: 1 - Николай Рыбалка, 2 - Владимир Рыбалко, 3 - Александр Игитов.

Среди юношей: 1 - Иван Самойленко, 2 - Егор Бондаренко, 3 - Игорь Коваль.

Среди девушек: 1 - Мария Заморуева, 2 - Елизавета Наумова, 3 - София Смирнова.

Победители получили грамоты, медали, а дети еще и сладкие призы.

Спорт Спорт Шахматы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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