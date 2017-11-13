В Сумах состоялся первый забег Святого Николая В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая.

Несмотря на дождь и лужи, на старт в городском парке им. Ивана Кожедуба на двух дистанциях вышли более полусотни спортсменов. Организаторы соревнований всем участникам выдали по красно-белой шапке Святого Николая, а в придачу еще и по магниту и несколько приятных бонусов.

В итоге лучшими на меньшей дистанции (около 1 км) среди детей были:

Юноши

1. Максим Довбик

2. Роман Мовчан

3. Егор Шелест

Девушки

1. Дария Андриенко

2. Мария Кандыбей

3. Алина Сиромаха

На взрослой дистанции (не более 5 км):

Мужчины

1. Петр Шукалович

2. Сергей Тарабан

3. Кирилл Юрченко

Женщины

1. Яна Нагорная

2. Людмила Шелест

3. Юлия Карпенко