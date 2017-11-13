Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41153

В Сумах состоялся первый забег Святого Николая

В воскресенье, 17 декабря, Sumy Running Club организовал в городе первый забег Святого Николая.

Несмотря на дождь и лужи, на старт в городском парке им. Ивана Кожедуба на двух дистанциях вышли более полусотни спортсменов. Организаторы соревнований всем участникам выдали по красно-белой шапке Святого Николая, а в придачу еще и по магниту и несколько приятных бонусов.

В итоге лучшими на меньшей дистанции (около 1 км) среди детей были:

Юноши

1. Максим Довбик

2. Роман Мовчан

3. Егор Шелест

Девушки

1. Дария Андриенко

2. Мария Кандыбей

3. Алина Сиромаха

На взрослой дистанции (не более 5 км):

Мужчины

1. Петр Шукалович

2. Сергей Тарабан

3. Кирилл Юрченко

Женщины

1. Яна Нагорная

2. Людмила Шелест

3. Юлия Карпенко

Спорт Забег Легкая атлетика
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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