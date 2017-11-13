В Сумах состоялся первый забег Святого Николая

Несмотря на дождь и лужи, на старт в городском парке им. Ивана Кожедуба на двух дистанциях вышли более полусотни спортсменов. Организаторы соревнований всем участникам выдали по красно-белой шапке Святого Николая, а в придачу еще и по магниту и несколько приятных бонусов.
В итоге лучшими на меньшей дистанции (около 1 км) среди детей были:
Юноши
1. Максим Довбик
2. Роман Мовчан
3. Егор Шелест
Девушки
1. Дария Андриенко
2. Мария Кандыбей
3. Алина Сиромаха
На взрослой дистанции (не более 5 км):
Мужчины
1. Петр Шукалович
2. Сергей Тарабан
3. Кирилл Юрченко
Женщины
1. Яна Нагорная
2. Людмила Шелест
3. Юлия Карпенко
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