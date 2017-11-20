В Сумах соревновались каратисты 17 декабря в СумГУ прошел Открытый чемпионат СОО ФСО «Украина» по каратэ среди детей и юношей.

В соревнованиях участвовали около 90 спортсменов из Сум и Конотопа: клубы «Терра-Сумы», «Прогресс», «Воин» и ДЮСШ «Авангард».

В общем зачете победу одержал клуб «Прогресс», вторым был «Терра-Сумы», третьим – «Воин» из Конотопа.

Что касается победителей, ими стали: Арина Отрощенко, Фаина Петренко, Макар Лысенко, Даниил Тищенко, Дмитрий Резник и Глеб Киктенко в ката, Евгения Киселева, Виктория Зякун, Альбина Ахадова, Кирилл Калужинский, Артем Балацкий, Михаил Пехтерев, Дмитрий Брыжашов, Михаил Глобин, Дмитрий Резник, Андрей Косарич, Николай Брязкун, Артем Козачок и Сергей Штонда в кумитэ.

Наградили победителей и призеров медалями и грамотами СОО ФСТ «Украина». Каждый участник получил еще и сладкие подарки от клубов «Терра» и «Прогресс».