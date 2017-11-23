Патрульные поздравили воспитанников детского дома с праздником Святого Николая 18 декабря, накануне дня Святого Николая, инспекторы патрульная полиция посетили детский дом имени С.П.Супруна.

Вместе со стражами порядка в заведение пришло немало гостей, которые также присоединились к поздравлению малышей.

Дети подарили гостям очень интересные новогодние номера. После праздничных мероприятий каждый ребенок получил новогодний подарок. К тому же полицейские передали необходимые для заведения предметы и вещи.