Патрульные поздравили воспитанников детского дома с праздником Святого Николая

Вместе со стражами порядка в заведение пришло немало гостей, которые также присоединились к поздравлению малышей.
Дети подарили гостям очень интересные новогодние номера. После праздничных мероприятий каждый ребенок получил новогодний подарок. К тому же полицейские передали необходимые для заведения предметы и вещи.
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