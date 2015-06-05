Сумська письменниця стала переможницею «Дитячої книги року ВВС-2017» «ВВС Україна» оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2017», представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Книгою року ВВС-2017» стала збірка оповідань Катерини Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні казки», а переможцем у номінації «Дитяча книга року ВВС-2017» обрано книгу сумчанки Анни Коршунової «Комп і компанія».

Обидві переможниці отримають винагороду £1000 у гривневому еквіваленті кожна, пише ВВС Україна.

Світлана Пиркало, радник ЄБРР з питань культури і член журі Премії, прокоментувала: «Комп і Компанія» Анни Коршунової, переможець у категорії Дитяча Книга Року, - це чудова історія про те, як встати із-за комп'ютера і знайти дружбу і пригоди. Вона перегукується з найулюбленішими класичними творами української дитячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з головою у реальне життя, можна прожити справжнє дитинство, завести справжніх друзів і разом побороти несправедливість - і все це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для їхніх батьків, залежних від соціальних мереж».