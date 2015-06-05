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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53150

Сумська письменниця стала переможницею «Дитячої книги року ВВС-2017»

«ВВС Україна» оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2017», представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Книгою року ВВС-2017» стала збірка оповідань Катерини Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні казки», а переможцем у номінації «Дитяча книга року ВВС-2017» обрано книгу сумчанки Анни Коршунової «Комп і компанія».

Обидві переможниці отримають винагороду £1000 у гривневому еквіваленті кожна, пише ВВС Україна.

Світлана Пиркало, радник ЄБРР з питань культури і член журі Премії, прокоментувала: «Комп і Компанія» Анни Коршунової, переможець у категорії Дитяча Книга Року, - це чудова історія про те, як встати із-за комп'ютера і знайти дружбу і пригоди. Вона перегукується з найулюбленішими класичними творами української дитячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з головою у реальне життя, можна прожити справжнє дитинство, завести справжніх друзів і разом побороти несправедливість - і все це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для їхніх батьків, залежних від соціальних мереж».

Досуг Анна Коршунова Детская книга
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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