Сумчанин украл планшет в роменском магазине Роменские полицейские оперативно установили личность 36-летнего жителя Сум, который с витрины магазина украл новенький планшет.

В Роменский отдел полиции от работников одного из магазинов города по продаже компьютерной техники поступило сообщение о краже планшета, с момента которой прошло около часа. Также продавцы заведения сообщили, что похищенный товар стоимостью 2500 гривен, находился на витрине, где каждый желающий мог подойти и рассмотреть его.

Правоохранители, выехавшие на место вызова, провели проверку и уже с помощью записей видеокамер выяснили, что к исчезновению гаджета был причастен один из посетителей магазина. Полицейские узнали мужчину - им оказался 36-летний житель Сум, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Оперативники провели розыскные мероприятия и на одной из улиц заметили подозреваемого, который спокойно разгуливал по городу. Мужчину остановили и проверили. Как оказалось, похищенный планшет он имел при себе.

Своей причастности к преступлению сумчанин отрицать не стал. Только, оправдываясь, объяснил, что заметив, как продавцы заведения отвлеклись на обслуживание других клиентов, решил этим воспользоваться. Подошел к витрине, взял в руки планшет – будто посмотреть, оглянулся, никто не видит, и быстро спрятал его под верхнюю одежду, после чего быстро вышел из магазина. Похищенное планировал продать, однако ему помешали полицейские.

Сейчас похищенное следователи уже вернули владельцу торгового заведения, а в отношении жителя Сум открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.