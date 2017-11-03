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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10114

На Сумщине стали меньше рожать

Главное управление статистики в Сумской области сообщает: численность населения Сумской области, по оценке, на 1 ноября 2017 года составила 1095,9 тыс. человек, из них городских жителей - 68,9%, сельских - 31,1%.

В течение января-октября 2017 года численность населения области уменьшилась на 8674 человека.

Число родившихся в области в январе-октябре 2017 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 660 младенцев и составляла 6798 детей, количество умерших - уменьшилось на 870 человек и составила 14617 человек.

Естественное сокращение населения области в январе-октябре 2017 года составило 7819 человек.

Общество Рождаемость Статистика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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