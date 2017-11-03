На Сумщине стали меньше рожать

В течение января-октября 2017 года численность населения области уменьшилась на 8674 человека.
Число родившихся в области в январе-октябре 2017 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 660 младенцев и составляла 6798 детей, количество умерших - уменьшилось на 870 человек и составила 14617 человек.
Естественное сокращение населения области в январе-октябре 2017 года составило 7819 человек.
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