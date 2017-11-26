Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12239

ПФК «Сумы» снова выиграл

19 декабря в Николаеве проходит второй тур предновогоднего турнира.

«Сумчане», выступающие в группе Б, обыграли сегодня вторую команду МФК «Николаев» со счетом 2:0. Голы на счету Дмитрия Тарабары и Дмитрия Богачева.

21 декабря наши футболисты сыграют с «Металлургом» (Запорожье).

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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По тематике

ПФК «Сумы» стартовал с победы на николаевском турнире
Вчера 11:26

ПФК «Сумы» стартовал с победы на николаевском турнире

18 декабря прошли первые матчи предновогоднего турнира по футболу в Николаеве....

13.12.2017 12:04

ПФК «Сумы» примет участие в турнире в Николаеве

Соревнования будут проходить с 18 по 22 декабря на стадионе с искусственным покрытием в Парке Победы....

07.12.2017 08:43

Шесть игроков покинули ахтырский «Нефтяник»

ФК «Нефтяник-Укрнефть» на официальном сайте объявил, что команду покинули шесть футболистов....

26.11.2017 13:54

Сумчанка помогла сборной победить венгерок

24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019....

26.11.2017 13:42

Зимний чемпионат Сумщины по футболу стартовал

26 ноября на поле ФЦ «Барса» открыли зимний сезон двумя играми первого тура....

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«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
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CINETECH+, 2D - 10:00
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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