ПФК «Сумы» снова выиграл

«Сумчане», выступающие в группе Б, обыграли сегодня вторую команду МФК «Николаев» со счетом 2:0. Голы на счету Дмитрия Тарабары и Дмитрия Богачева.
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