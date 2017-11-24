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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5516

Сумские хоккеистки провели голландское турне

8-15 декабря МСК «Сумчанка» в Голландии провела ряд встреч, как с клубными, так и сборными командами.

Наши девчата собирались принять участие в международном турнире по индорхоккею, но из-за неблагоприятных погодных условий его отменили. Однако это не помешало команде, к которой присоединилась легионерка, воспитанница клуба Яна Ворушило, играющая сейчас в соседней Бельгии, сыграть несколько товарищеских встреч.

Начали с матча против мужской команды второй лиги местного чемпионата «Amersfoort», которую обыграли 3:1. Затем были только женские: «Boxtell» - 12:1, «Hurley» - 4:6, «Laren» 1:2, сборная Бельгии - 3:3, «Voordaan» - 3:1, сборная Голландии - 6:4, «Laren U19» - 7:3 и снова сборная Голландии - 4:6.

По словам директора МСК «Сумчанка» Ирины Харченко, эти игры добавили опыта игрокам команды и позволили лучше подготовиться к чемпионату Европы, который состоится в конце января в Праге.

Спорт Индорхоккей
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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