Сумские хоккеистки провели голландское турне 8-15 декабря МСК «Сумчанка» в Голландии провела ряд встреч, как с клубными, так и сборными командами.

Наши девчата собирались принять участие в международном турнире по индорхоккею, но из-за неблагоприятных погодных условий его отменили. Однако это не помешало команде, к которой присоединилась легионерка, воспитанница клуба Яна Ворушило, играющая сейчас в соседней Бельгии, сыграть несколько товарищеских встреч.

Начали с матча против мужской команды второй лиги местного чемпионата «Amersfoort», которую обыграли 3:1. Затем были только женские: «Boxtell» - 12:1, «Hurley» - 4:6, «Laren» 1:2, сборная Бельгии - 3:3, «Voordaan» - 3:1, сборная Голландии - 6:4, «Laren U19» - 7:3 и снова сборная Голландии - 4:6.

По словам директора МСК «Сумчанка» Ирины Харченко, эти игры добавили опыта игрокам команды и позволили лучше подготовиться к чемпионату Европы, который состоится в конце января в Праге.