Внимание! Предупреждение о гололедице на территории области По прогнозам Укргидрометцентра, 20 декабря на территории Сумской области ожидается осложнение погодных условий - на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными, особенно во время управления автомобилем и соблюдать безопасную дистанцию во время движения. Помните: ответственность спасает жизнь!