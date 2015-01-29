Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:01364

Внимание! Предупреждение о гололедице на территории области

По прогнозам Укргидрометцентра, 20 декабря на территории Сумской области ожидается осложнение погодных условий - на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными, особенно во время управления автомобилем и соблюдать безопасную дистанцию во время движения. Помните: ответственность спасает жизнь!

Общество Гололедица
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По тематике

12.01.2016 22:09

Вниманию сумских водителей! На территории украины туман, на дорогах - гололедица!

На смену сильным морозам и осадкам пришли не менее опасные для автомобилистов природные явления. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки...

29.01.2015 06:02

Внимание! ГАИ предупреждает о гололедице

ГАИ рекомендует водителям не забывать о внимательности и осторожности при управлении автотранспортом в зимний период, ведь колебания температуры около нуля...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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