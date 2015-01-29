Внимание! Предупреждение о гололедице на территории области

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными, особенно во время управления автомобилем и соблюдать безопасную дистанцию во время движения. Помните: ответственность спасает жизнь!
На смену сильным морозам и осадкам пришли не менее опасные для автомобилистов природные явления. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки...
ГАИ рекомендует водителям не забывать о внимательности и осторожности при управлении автотранспортом в зимний период, ведь колебания температуры около нуля...