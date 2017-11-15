Сумские работодатели направили в бюджет 1,2 миллиарда гривен налогов

В том числе, плательщики областного центра и Сумского района уплатили 1,1 миллиард НДФЛ, Белопольского района – 84,5 миллионов, Краснопольского – 51,5 миллионов гривен.
В инспекции сообщают, что местные общины получили весомый финансовый ресурс для поддержки социально-экономических программ благодаря ответственным работодателям, которые выполняют законодательство о труде и создают безопасные и здоровые условия труда для своих наемных работников.
Указанная сумма налога поступила от представителей малого бизнеса Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов в январе - ноябре текущего года,...
В январе-ноябре 2017 года 107 юридических лиц и 14 физических лиц плательщиков области заявили бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость...
В течение января-ноября 2017 года в сводный бюджет поступило 9,5 млрд гривен....
По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы за одиннадцать месяцев текущего года субъекты хозяйствования Сум, Сумского, Белопольского и...
В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают, что за десять месяцев текущего года землевладельцы и землепользователи, которые обслуживаются в...