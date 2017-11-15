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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46152

Сумские работодатели направили в бюджет 1,2 миллиарда гривен налогов

За одиннадцать месяцев 2017 года налогоплательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в бюджет 1,2 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц, что на 365 миллионов (или на 43,5%) превышает прошлогодние поступления.

В том числе, плательщики областного центра и Сумского района уплатили 1,1 миллиард НДФЛ, Белопольского района – 84,5 миллионов, Краснопольского – 51,5 миллионов гривен.

В инспекции сообщают, что местные общины получили весомый финансовый ресурс для поддержки социально-экономических программ благодаря ответственным работодателям, которые выполняют законодательство о труде и создают безопасные и здоровые условия труда для своих наемных работников.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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