Сумские работодатели направили в бюджет 1,2 миллиарда гривен налогов За одиннадцать месяцев 2017 года налогоплательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили в бюджет 1,2 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц, что на 365 миллионов (или на 43,5%) превышает прошлогодние поступления.

В том числе, плательщики областного центра и Сумского района уплатили 1,1 миллиард НДФЛ, Белопольского района – 84,5 миллионов, Краснопольского – 51,5 миллионов гривен. В инспекции сообщают, что местные общины получили весомый финансовый ресурс для поддержки социально-экономических программ благодаря ответственным работодателям, которые выполняют законодательство о труде и создают безопасные и здоровые условия труда для своих наемных работников.