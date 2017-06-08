На сцене киноконцертного зала «Украина» за чемпионский кубок соревновались коллективы из Харькова, Сум, Киева.
Команды сыграли 4 конкурса – приветствие, разминку, видеоконкурс и домашнее задание. «Гостиница 72» уверенно победила в двух из них, что позволило возглавить итоговую турнирную таблицу.
В общем итоге команды расположились так:
1. «Гостиница 72» (Сумы, СумГУ) – 16,9.
2. «Команда, которая сегодня победит» (Киев) и сборная «Халва» + «Мальчишник» (Харьков) – 16,7.
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