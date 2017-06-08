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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская команда "Гостиница 72" стала чемпионом лиги КВН «Vostok.ua»

14 декабря сборная команда СумГУ «Гостиница 72» приняла участие в финале лиги КВН «Vostok.ua».

На сцене киноконцертного зала «Украина» за чемпионский кубок соревновались коллективы из Харькова, Сум, Киева.

Команды сыграли 4 конкурса – приветствие, разминку, видеоконкурс и домашнее задание. «Гостиница 72» уверенно победила в двух из них, что позволило возглавить итоговую турнирную таблицу.

В общем итоге команды расположились так:

1. «Гостиница 72» (Сумы, СумГУ) – 16,9.

2. «Команда, которая сегодня победит» (Киев) и сборная «Халва» + «Мальчишник» (Харьков) – 16,7.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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