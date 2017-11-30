В Сумах открыли главную елку (фоторепортаж)

На праздник собралось более тысячи зрителей, которые согревались подвижными танцами и аттракционами. Поздравить сумчан пришел Святой Николай с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они поздравили всех присутствующих с наступающим 2018 годом, желали детям всего самого лучшего и раздавали подарки. К праздничному действу присоединились губернатор Николай Клочко и мэр Александр Лысенко.
Главным объектом праздника была новая восемнадцатиметровая елка, купленая за 1,542 млн. грн.
Подарки от Деда Мороза
Губернатор и мэр тоже не остались без подарков