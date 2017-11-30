В Сумах открыли главную елку (фоторепортаж) В День Святого Николая на площади Независимости торжественно зажгли главную новогоднюю елку

На праздник собралось более тысячи зрителей, которые согревались подвижными танцами и аттракционами. Поздравить сумчан пришел Святой Николай с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они поздравили всех присутствующих с наступающим 2018 годом, желали детям всего самого лучшего и раздавали подарки. К праздничному действу присоединились губернатор Николай Клочко и мэр Александр Лысенко.

Главным объектом праздника была новая восемнадцатиметровая елка, купленая за 1,542 млн. грн.

Подарки от Деда Мороза

Губернатор и мэр тоже не остались без подарков