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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Вчера 20:52379

В Сумах открыли главную елку (фоторепортаж)

В День Святого Николая на площади Независимости торжественно зажгли главную новогоднюю елку

фото Олега Демьяненко

На праздник собралось более тысячи зрителей, которые согревались подвижными танцами и аттракционами. Поздравить сумчан пришел Святой Николай с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они поздравили всех присутствующих с наступающим 2018 годом, желали детям всего самого лучшего и раздавали подарки. К праздничному действу присоединились губернатор Николай Клочко и мэр Александр Лысенко.

Главным объектом праздника была новая восемнадцатиметровая елка, купленая за 1,542 млн. грн. 

Подарки от Деда Мороза

Губернатор и мэр тоже не остались без подарков

 

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