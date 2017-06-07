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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38160

Сумчан, нуждающихся в соцподдержке, ждут в городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи

В течение года в городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи поступило 489 сообщений от учреждений нашего города о семьях, требующих дополнительного внимания со стороны социальных служб.

Большинство из них были связаны с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей со стороны родителей, отсутствием должного ухода за детьми, низким воспитательным потенциалом.

Значительный процент сообщений связан с совершением насилия в семье, конфликтами между взрослыми членами семьи.

По результатам проведения оценки потребностей ребенка и его семьи юридической помощи нуждались 288 человек, из них 271 человек получили первичную консультацию, 37 человек получили помощь в написании писем, обращений или ходатайств в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций и правоохранительных органов, 17 человек получили также вторичную юридическую помощь, которая заключалась в составлении исковых заявлений в суд, семь из которых о расторжении брака и взыскании алиментов, двое - о признании отцовства, шесть - о лишении родительских правах, одно - о снятии с места регистрации и одно - об установлении факта проживания на территории Украины.

Консультации в подавляющем большинстве предоставлялись в области гражданского и семейного права. В течение года специалисты городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи приняли участие в 47 судебных заседаниях.

Бесплатная юридическая консультация может быть предоставлена как на личном приеме юристом, так и по телефону, в экстренных случаях, когда лицо не знает, как правильно поступить в той или иной ситуации, а промедление может привести к необратимым последствиям (среди таких случаев может быть совершение насилия в семье, оставление без жилья, личных вещей или другая любая сложная жизненная обстоятельство, которое нельзя преодолеть самостоятельно).

Все услуги, которые предоставляются специалистами городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, являются бесплатными.

Сумчане могут обращаться по адресу: г. Сумы, ул. Нижнехолодногорская, 10, тел.: (0542) 70-06-09, 65-50-65; с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, в пятницу - с 8:00 до 16:00.

Общество Соцпомощь
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