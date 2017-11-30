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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4169

Вторая лига: очередные матчи в Сумах

Команды группы 3 второй лиги чемпионата Украины по футзалу сегодня, 21 декабря, сыграют матчи второго тура.

Игры пройдут в манеже СумГУ: в 18:30 начнется матч между «Nicmas» и «Технологией». Номинальные хозяева этого поединка стартовали в турнире поражением 2:5 от «Food Center», гости - победой (4:2) над «Lex VSK». Последние свой матч против «Food Center» сыграют на паркете в воскресенье, 24 декабря. Время начала встречи пока уточняется.

Тем временем команды, которые представляют Сумскую область в группе 2 второй лиги чемпионата Украины по футзалу, вернутся на площадку уже в новом году.

Спорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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