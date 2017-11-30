Вторая лига: очередные матчи в Сумах

Игры пройдут в манеже СумГУ: в 18:30 начнется матч между «Nicmas» и «Технологией». Номинальные хозяева этого поединка стартовали в турнире поражением 2:5 от «Food Center», гости - победой (4:2) над «Lex VSK». Последние свой матч против «Food Center» сыграют на паркете в воскресенье, 24 декабря. Время начала встречи пока уточняется.
Тем временем команды, которые представляют Сумскую область в группе 2 второй лиги чемпионата Украины по футзалу, вернутся на площадку уже в новом году.
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