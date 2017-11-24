В Сумском облсовете произошла замена депутата

Перед началом сессии глава областной избирательной комиссии сообщила о том, что во фракции «ВО «Батьківщина» произошла замена: вместо Виктора Ладухи, которого выбрали главой Бурынской ОТГ, в облсовете теперь новый депутат, следующий по списку партии, - Виктор Владимирович Коваленко (округ № 51).
Сегодня, 20 декабря, в Сумах продолжается сессия Сумского облсовета....
В Сумском облсовете создана группа депутатов, которые раньше вышли из фракций....
Глава Сумского облсовета Владимир Токарь 4 декабря подписал распоряжение о созыве 17-й сессии областного совета седьмого созыва....
Глава Сумского облсовета Владимир Токарь был вынужден объявить перерыв на 10 минут из-за невозможности работать....
Сегодня, 24 ноября, в Сумах проходит сессия Сумского областного совета....