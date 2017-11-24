В Сумском облсовете произошла замена депутата Сегодня, 20 декабря, проходит очередная сессия Сумского областного совета.

Перед началом сессии глава областной избирательной комиссии сообщила о том, что во фракции «ВО «Батьківщина» произошла замена: вместо Виктора Ладухи, которого выбрали главой Бурынской ОТГ, в облсовете теперь новый депутат, следующий по списку партии, - Виктор Владимирович Коваленко (округ № 51).