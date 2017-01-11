Сумчанин гулял по городу с тремя ножами Патрульные обнаружили у мужчины три ножа с признаками холодного оружия.

Патрулируя улицу Гулака-Артемовского, экипаж патрульных обнаружил подозрительного мужчину, который, заметив инспекторов, резко изменил направление движения. Общаясь с полицейскими, гражданин нервничал.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него три ножа, которые имели признаки холодного оружия. По словам 45-летнего сумчанина указанные предметы ему передали знакомые из мест лишения свободы.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял обнаруженные предметы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.