Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07143

Сумчанин гулял по городу с тремя ножами

Патрульные обнаружили у мужчины три ножа с признаками холодного оружия.

Патрулируя улицу Гулака-Артемовского, экипаж патрульных обнаружил подозрительного мужчину, который, заметив инспекторов, резко изменил направление движения. Общаясь с полицейскими, гражданин нервничал.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него три ножа, которые имели признаки холодного оружия. По словам 45-летнего сумчанина указанные предметы ему передали знакомые из мест лишения свободы.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователь изъял обнаруженные предметы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

Право Холодное оружие
view counter

По тематике

27.11.2017 14:17

В супермаркете копы задержали сумчанина с оружием

Полицейские получили сообщение о помощи в супермаркете на проспекте Михаила Лушпы....

29.06.2017 17:50

В Сумах патрульные поймали парня с холодным оружием

26 июня, около 15 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который на улице Героев Крут нарушает общественный порядок....

Сумские таможенники обнаружили непальский боевой нож
02.02.2017 10:29

Сумские таможенники обнаружили непальский боевой нож

Сегодня на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками СБУ в Сумской области выявлено скрытую от таможенного...

12.01.2017 13:29

Сумские пограничники изъяли холодное оружие у россиянина

11 января в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля «Toyota», на котором гражданин России покидал Украину, обнаружено...

11.01.2017 17:23

В Сумах зять ломился к родителям жены с ножом

Патрульные задержали мужчину с ножом, который ломился к родителям своей жены....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
Кино Космос
20:40 – 50 грн.
«Щелкунчик»
«Щелкунчик»
Кино Планета Кино
18.00
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
12-45 - 45 грн. 15-30 - 50 грн. 18-15 - 50 грн. 21-00 - 50 грн.
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
Кино Космос
16:40 – 40 грн.
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.