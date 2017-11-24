В Сумском обсловете снова «Ганьба!»

На заседание, как и месяц назад, пришли несколько десятков человек из пяти районов Сумщины, в которых расположен ландшафтный парк «Сеймский». Они требуют ликвидировать его, так как его наличие мешает охотиться и заниматься сельским хозяйством.
Однако глава облсовета Владимир Токарь пообещал выслушать всех в конце сессии, так как была создана рабочая группа по изучению вопроса, которую планируют заслушать.
Однако люди периодически возмущаются, крича «Ганьба!» и «Дайте слова!».
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