В Сумах стартовал второй тур Суперлиги (трансляция)

Игры проходят в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57) и продолжатся до пятницы.
Напомним: в этом сезоне после двух туров определится первая четверка команд, которая продолжит борьбу за медали Суперлиги.
После первого тура сумская «Теннисная академия» идет на третьем месте, причем у всех трех команд-лидеров одинаковое количество очков – 15, а «СумГУ» - на пятом, так что могут теоретически также попасть в четверку.
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