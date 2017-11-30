Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27196

В Сумах стартовал второй тур Суперлиги (трансляция)

Сегодня, 20 декабря, в Сумах начался второй тур клубного чемпионата Украины но настольному теннису среди мужских команд.

Игры проходят в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57) и продолжатся до пятницы.

Напомним: в этом сезоне после двух туров определится первая четверка команд, которая продолжит борьбу за медали Суперлиги.

После первого тура сумская «Теннисная академия» идет на третьем месте, причем у всех трех команд-лидеров одинаковое количество очков – 15, а «СумГУ» - на пятом, так что могут теоретически также попасть в четверку.

Спорт Настольный теннис
view counter

По тематике

18.12.2017 13:53

Сумские теннисисты разыграли кубок Украины

16 декабря в Сумах завершился розыгрыш кубка Украины по настольному теннису....

16.12.2017 15:54

Сумские теннисистки вылетели из еврокубков

Сегодня, 16 декабря, в Сумах проходил ответный матч кубка ETTU Cup среди женских команд по настольному теннису....

15.12.2017 12:01

«Теннисная академия» выиграла «серебро» кубка Украины

14 декабря в Сумах проходили игры командного зачета кубка Украины по настольному теннису....

15.12.2017 11:18

«Грация-СумДУ» сыграет с француженками

В субботу, 16 декабря, в Сумах пройдет матч плей-офф ETTU Cup между женскими командами....

13.12.2017 08:51

В Сумах разыграют кубок Украины по настольному теннису

14-16 декабря в Сумах пройдут сразу два кубка Украины по настольному теннису....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
«Цепной пёс» Пол Солет (Болгария, США, 2017)
Кино Космос
20:40 – 50 грн.
«Щелкунчик»
«Щелкунчик»
Кино Планета Кино
18.00
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
«Полуночный человек» Трэвис Заривны (США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:00 23:45
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
«Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон (США, 2017)
Кино Дружба
12-45 - 45 грн. 15-30 - 50 грн. 18-15 - 50 грн. 21-00 - 50 грн.
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
«Мой любимый динозавр» Мэтт Драммонд (Австралия, 2017)
Кино Космос
16:40 – 40 грн.
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
«Дыши ради нас» Энди Серкис (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
«Киборги» Ахтем Сейтаблаев (Украина, 2017)
Кино Космос
14:30 – 40 грн. 18:30 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.