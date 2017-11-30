В Сумах стартовал второй тур Суперлиги (трансляция) Сегодня, 20 декабря, в Сумах начался второй тур клубного чемпионата Украины но настольному теннису среди мужских команд.

Игры проходят в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57) и продолжатся до пятницы.

Напомним: в этом сезоне после двух туров определится первая четверка команд, которая продолжит борьбу за медали Суперлиги.

После первого тура сумская «Теннисная академия» идет на третьем месте, причем у всех трех команд-лидеров одинаковое количество очков – 15, а «СумГУ» - на пятом, так что могут теоретически также попасть в четверку.