Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54226

В Сумском облсовете не стали слушать протестующих против парка «Сеймского»

Несмотря на обещания главы Сумского облсовета Владимира Токаря, вопрос о ликвидации ландшафтного парка «Сеймский» так и не был рассмотрен.

После исчерпания повестки дня Владимир Токарь дал высказаться только лидеру ОО «Східний корпус» Денису Сокуру, который известен дракой с депутатом Сумского горсовета Андреем Крамченковым, а его организация – незаконным рисунком на фасаде Дворца детей и юношества.

Тот высказался по сути за сохранение ландшафтного парка, наехав на Бурынского латифундиста, бывшего депутат облсовета Виктора Ладуху и мэра Конотопа Артема Семенихина. Остальных не стали слушать. глава облсовета закрыл сессию.

Общество Ландшафтный парк Сеймский Східний корпус
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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