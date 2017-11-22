В Сумском облсовете не стали слушать протестующих против парка «Сеймского»

После исчерпания повестки дня Владимир Токарь дал высказаться только лидеру ОО «Східний корпус» Денису Сокуру, который известен дракой с депутатом Сумского горсовета Андреем Крамченковым, а его организация – незаконным рисунком на фасаде Дворца детей и юношества.
Тот высказался по сути за сохранение ландшафтного парка, наехав на Бурынского латифундиста, бывшего депутат облсовета Виктора Ладуху и мэра Конотопа Артема Семенихина. Остальных не стали слушать. глава облсовета закрыл сессию.
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