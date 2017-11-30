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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12199

На Сумщине ревнивцу дали 10 лет тюрьмы за убийство

10 лет за решеткой проведет мужчина, который лишил жизни свою сожительницу.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Трагедия произошла 17 августа 2017 года в с. Рябина Великописаревского района. Сожительница обвиняемого, вернувшись после длительного отсутствия и находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщила ему, что забирает ребенка и идет к другому мужчине. Такое развитие событий явно не устраивал обвиняемого, поэтому он сначала палкой пытался убедить женщину в ошибочности ее намерений, а потом, когда палка сломалась, начал бить ее руками.

«В целом женщина получила около 40 ударов. Когда она уже не дышала, мужчина вызвал скорую, медики констатировали смерть потерпевшей. Все это происходило на глазах матери потерпевшей, она кричала обвиняемому, чтобы он прекратил избиение, однако помешать ему не могла, потому что, как она утверждает, боялась его», - отметил руководитель отдела прокуратуры Сумской области Денис Сирык.

По решению суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Великописаревский район Приговор суда Убийство
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