Центр админслуг в Сумах не будет работать в понедельник

Это связано с тем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» 25 декабря признано праздничным днем.
Уже со вторника, 26 декабря, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику.
Закон о выходном дне 25 декабря опубликован в «Голосе України»....
В течение почти четырех месяцев административной услугой по выдаче биометрических документов через ЦНАП воспользовались более две тысячи сумчан....
Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины....
В течение трех дней, с 14 по 16 октября, сумской ЦПАУ не будет....
С его появлением около 10 тыс. жителей общины получат удобный доступ к качественным административным услугам....