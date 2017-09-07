Центр админслуг в Сумах не будет работать в понедельник В понедельник, 25 декабря, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать.

Это связано с тем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» 25 декабря признано праздничным днем.

Уже со вторника, 26 декабря, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику.